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Псковский фитнес-тренер: Ложитесь раньше, чтобы не играть с холодильником в саранчу

Псковским фитнес-тренер Георгий Пономарев в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» рассказал о том, как взять в себя в руки и привести в форму.

«Нужно начать заниматься и чуть больше следить за своим питанием. Не нужны жесткие ограничения в продуктах. Просто, например, перестаньте есть булку. Не пошел вес вниз — откажитесь от майонеза. Начните раньше ложиться спать, чтобы после 22:00 не красться к холодильнику и не играть с ним в саранчу, потому что, если вы ложитесь позже, вы 100% пойдете к холодильнику. Начните два раза ходить в зал. Или один. Пусть вы не пробежитесь, а пройдетесь, но просто начните. С простого. Но делайте это постоянно», - посоветовал специалист.

По словам Георгия Пономарева, нет смысла сидеть ни на какой диете, кроме той, на которой можно сидеть всю жизнь. «Иначе это шаг вперед, два назад. Поэтому мы и говорим о правильных привычках в питании, а не о каких-то ограничениях. Человек так устроен, что ищет волшебную кнопку, а она очень простая — трать в жизни больше килокалорий, чем потребляешь, и будет тебе счастье, ты будешь вес скидывать. Потребляешь больше, чем тратишь, — соответственно ты набираешь. Вот она, простая логика. Все остальное — это игра: сегодня добавил, завтра скинул», - констатировал тренер.

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