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Культура

Выставка петербургского художника Александра Бихтера откроется в псковской галерее «Цех»

Выставка петербургского художника Александра Бихтера откроется в галерее «ЦЕХ» 14 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

В экспозиции будет представлено около сотни живописных и графических работ. Свобода, смелость, яркость, свежесть взгляда – всё это несомненные качества художественного языка Бихтера. Но одновременно и неразрывно с этим – тонкость, деликатность, интеллектуализм, бережное наследование образцам высокой культуры.

Александр Бихтер родился в 1951 году в Ленинграде. Учился в институте культуры и в Высшем художественно-промышленном училище им. В.И. Мухиной. Работал травильщиком клише в цинкографском цехе типографии им. Ивана Федорова, дизайнером на заводе «Пластприбор», руководил изостудией при подростковом клубе «Смена», сотрудничал с издательством «Детгиз» в качестве книжного графика. 

С 1983 года Александр Бихтер участник Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ), с 1994 года – член Союза художников России.

Работы художника находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, музея нонконформистского искусства, Государственного музея «Царскосельская коллекция», ЦВЗ «Манеж», а также во многих частных собраниях в России и за рубежом.

Открытие выставки состоится 14 октября в 18:00 в галерее «ЦЕХ» (улица Пушкина, 13).

Добавим, что на входе необходимо предъявление документа о вакцинации от коронавирусной инфекции или о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

Выставка будет работать до 4 ноября. Галерея «Цех» открыта ежедневно с 16:00 до 19:00 (посещение в другое время возможно по запросу). Вход свободный.

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