Дождь и до +12 градусов ожидается в Псковской области 13 октября
13 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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