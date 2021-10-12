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Общество

МегаФон назвал любимые книги псковичей

Самой популярной книгой у псковичей стала «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссона. К таким выводам на основе анализа массива обезличенных данных сервиса «МегаФон. Книги» с начала 2021 года пришли специалисты МегаФона.

На втором и третьем месте расположились «Подсознание может все» Джона Кеха и «Таинственная история Билли Миллигана» Дэниела Киза. Четвертую и пятую строчку заняли «Оно. Том 2. Воссоединение» Стивена Кинга и «Как добиваться своего с помощью НЛП. 49 простых правил» Евы Бергер.

Эксперты отметили, что большинство пользователей сервиса в Псковской области предпочитают скачивать и читать электронные книги. На аудиоверсии приходится только треть загрузок. Это следствие не только привычного обращения с книгами. Качество современных смартфонов и планшетов достаточно высокого уровня для комфортного чтения – в настройках есть режим для защиты глаз, изображение на экранах гаджетов можно смотреть под любым углом, мерцание практически не ощущается.

Больше всего псковичи увлечены книгами по саморазвитию и личностному росту, триллерами и документалками. При этом в общем объеме скачанных книг аудитория отдает предпочтение современной русской и зарубежной литературе, а также любовным романам.

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