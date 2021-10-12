Школа генеалогии откроется в Псковской областной библиотеке

14:49, 12 октября 2021, ПАИ

21 октября 2021 года при Клубе псковских краеведов в Псковской областной универсальной научной библиотеке начнет работу Школа генеалогии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Как узнать о своих предках, воссоздать свое генеалогическое древо, зачем это нужно и какие необычные открытия ожидают на этом пути, расскажет генеалог, краевед и преподаватель Школы генеалогии Александр Кондратеня.

Школа рассчитана на тех, кто хочет узнать историю своей семьи и начать работать над своей родословной, пояснили в учреждении.

Записаться на встречу и уточнить ее детали можно у куратора школы, заведующей отделом краеведческой литературы Елены Киселевой. Контакты: улица Профсоюзная, дом 2, кабинет 101 (1 этаж), kray@pskovlib.ru. Телефон 72-84-07.