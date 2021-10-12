5-й том книги «Пыталовские деревни: через века и годы» выйдет в ближайшее время

14:55, 12 октября 2021, ПАИ

Через пару дней Великолукская типография завершит работу по печати 5-го тома книги «Пыталовские деревни: через века и годы». Автором является член Союза краеведов России Николай Цветков, пишет газета «Наша жизнь».

Автор нового тома книги рассказал, что речь пойдёт о Дубново - Вилёвском крае вблизи усадеб Белкино - Петровское, Эмилово, Каменка и Карелы. В 5-м томе можно будет узнать об этих населённых пунктах и людях, оставивших след в их истории.

Книга выходит под эгидой Пыталовского регионального отделения всероссийского научно-исследовательского и культурно-просветительского общества «Энциклопедия российских деревень»

Николай Цветков также добавил, что презентация книги скорее всего состоится в ноябре. В каком формате она пройдёт, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в районе.