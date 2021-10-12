Рост цен на овощи в России объяснили медленной уборкой урожая

15:25, 12 октября 2021, ПАИ

Основной причиной роста цен на овощи является отставание по сбору урожая, сообщил главам Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом пишет ТАСС.

«По факту, по данным Минсельхоза на 7 октября, картофеля собрано меньше на 19%, овощей - на 7%. Основная причина - низкие темпы уборки из-за погоды, а также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений», - сказал он.

Глава Минэкономразвития добавил, что в июле Минсельхоз прогнозировал увеличение сбора урожая по картофелю на 5,6% к прошлому году, а по овощам - на 1,7%.

«Как следствие, нетипичное удорожание овощей и фруктов. В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017-2020 годах - 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году», - напомнил Решетников.