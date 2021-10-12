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Общество

Рост цен на овощи в России объяснили медленной уборкой урожая

Основной причиной роста цен на овощи является отставание по сбору урожая, сообщил главам Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом пишет ТАСС.

«По факту, по данным Минсельхоза на 7 октября, картофеля собрано меньше на 19%, овощей - на 7%. Основная причина - низкие темпы уборки из-за погоды, а также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений», - сказал он.

Глава Минэкономразвития добавил, что в июле Минсельхоз прогнозировал увеличение сбора урожая по картофелю на 5,6% к прошлому году, а по овощам - на 1,7%.

«Как следствие, нетипичное удорожание овощей и фруктов. В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017-2020 годах - 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году», - напомнил Решетников.

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