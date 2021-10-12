Президент России предложил изменить порядок индексации маткапитала
Материнский капитал в России следует индексировать не по прогнозной, а по фактической инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы VIII созыва, сообщает ТАСС.
Также президент поручил кабинету министров в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам поддержки граждан в условиях повышенной инфляции.
Глава государства отметил, что для решения этих вопросов в бюджете достаточно средств.
Комментарии: 0 Обсудить >>>