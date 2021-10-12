Около 41,5 трлн рублей направят на соцподдержку россиян в ближайшие три года

16:11, 12 октября 2021, ПАИ

Около 41,5 трлн рублей направят на социальную поддержку россиян в ближайшие три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва, сообщает ТАСС.

Глава государства также призвал депутатов обратить особое внимание на решение острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии.

«Особого внимания требуют проблемы здравоохранения, образования, в жилищной политике, экологии», – указал президент. По мнению Владимира Путина, «решение этих и многих-многих других задач в огромной степени зависит от эффективности деятельности Государственной Думы – высшего представительного органа власти страны».