В Пскове покажут спектакль Александринского театра «Шаганэ. Тайна поэта»

16:14, 12 октября 2021, ПАИ

В Пскове на новой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоятся два показа моноспектакля Александринского театра «Шаганэ. Тайна поэта». Актриса Тата Хачатрян оживит поэтический образ есенинской героини 19 и 20 октября. Начало спектакля в 19:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Мы приглашаем зрителей отправиться в путешествие к незримым берегам мира Шаганэ. Ее мысли и чувства обнажатся, что приблизит к разгадке чарующей инкогнито. Тайна поэта будет раскрыта», - обещают создатели спектакля.

Актриса Тата Хачатрян работает как в драматическом театре, так в мюзиклах и кино. Ее имя знакомо зрителям по спектаклям Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии: «Оливер Твист», «Аладдин»; сериалам «Доктор Рихтер», «Мажор-3». Также по оперной постановке «Замок герцога Синяя Борода» в Мариинском театре.

Спектакль «Шаганэ. Тайна поэта» был номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

Зрители старше 18 лет смогут посетить спектакль при наличии одного из двух документов: документа/ OR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Организаторы показа - Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре.

Билеты на спектакль «Шаганэ. Тайна поэта» можно приобрести в кассе Псковской филармонии или купить онлайн.