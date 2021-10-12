Ветерана Великой Отечественной войны из Пыталовского района поздравили с 99-летием

16:34, 12 октября 2021, ПАИ

12 октября глава Пыталовского района Вера Кондратьева и глава сельского поселения «Линовская волость» Наталья Стефанович поздравили с 99-летием участника Великой Отечественной войны Федора Бобикова, пишет районная газета «Наша жизнь».

Вера Кондратьева отметила, что ветеран никогда не сидит на месте – то сено косит, то картошку копает. Глава района поздравила Федорова Бобикова с днем рождения и пожелала здоровья и долгих лет жизни.

Вместе с главой волости она вручила пенсионеру цветы, подарки и пакет с продукцией пыталовских производителей.

Федор Бобиков родился в 1922 году в деревне Медяки Каргатского района Новосибирской области. Окончил начальную школу. В Пыталовском районе остался уже после войны.

15 октября 1941 года был призван в Красную Армию Каргатским РВК. Воевал в 199-м стр. полку 56-й стр. дивизии. Участвовал в освобождении Псковской области, в том числе Пыталовского района, Риги, в ликвидации курляндской группировки противника. Имеет три ранения и две контузии.

Демобилизован в звании младший сержант 1 мая 1945 года. Приехал в деревню Еременцы Линовской волости Пыталовского района, которую в июле 1944 года освобождал от фашистов. Здесь же создал семью, работал в личном приусадебном хозяйстве.

Награжден орденом Отечественной войны 1 ст. (11.03.1985), медалями «За отвагу» (22.07.1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (07.02.1946), Жукова (19.02.1996), юбилейными наградами.