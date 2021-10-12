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Культура

Выставка «Традиции для будущего» открылась в Псковской областной библиотеке

В Псковской областной научной библиотеке (Профсоюзная, 2) в рамках проекта «Сохраняя народные традиции» открылась выставка «Традиции для будущего» мастеров декоративно-прикладного творчества, которая объединила в себе работы из глины Елены Румянцевой и шкатулки из дерева Абдулазиза Абдураззакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Елена Румянцева — обладательница звания «Душа земли Псковской», мастер декоративно-прикладного искусства, занимается керамической игрушкой с 1993 года. Елена обучает лепке детей и взрослых, проводит мастер-классы для туристов, благотворительные мастер-классы в детских домах, в школах отдаленных деревень, в домах престарелых.

Мастер-керамист Елена Румянцева отметила, что творческий сезон никогда не прекращается: «Люблю эксперименты с глиной, интересуюсь свежими тенденциями, общаюсь с другими мастерами, чтобы вдохновиться новыми идеями».

На выставке также представлены работы Абдулазиза Абдураззакова — резные шкатулки с секретом из древесины грецкого ореха «Деревянное кружево из Узбекистана».

Экспозиция дополнена изданиями из фонда библиотеки, посвященными декоративно-прикладному творчеству, секретам народных художественных промыслов, в частности — лепке из глины и резьбе по дереву.

Выставка продлится до 8 ноября.

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