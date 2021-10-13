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Общество

И.о. директора «Псковпассажиравтотранса» назначен Юрий Михайлов

Юрий Михайлов

В среду, 13 октября, исполняющим обязанности директора ГП «Псковпассажиравтотранс» назначен Юрий Михайлов, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйства региона. На замещение должности руководителя автопредприятия будет объявлен конкурс.

Ранее руководивший «Псковпассажиравтотранса» Владимир Ревазов покинул пост в связи с состоянием здоровья.

Юрий Юрьевич Михайлов родился в 1970 году в Новгороде, с 1971 году семья переехала в Псков.

Юрий Михайлов закончил автомобильный факультет Новгородского государственного политехнического института по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В институте он учился по направлению от Псковского автопарка.

После службы в армии Юрий Михайлов с 1993 по 2001 год работает в Псковском автобусном парке, где проходит профессиональный путь от механика до начальника городской автоколонны.

В 1998 году повышает квалификацию по президентской программе «Управленческие кадры России».

С 2001 года Юрий Михайлов работает в Центре стандартизации и метрологии, где занимается сертификацией услуг в пассажирском транспорте. Кроме того, он работает в качестве эксперта по оценке имущества бизнеса.

С 2003 года работает на станции технического обслуживания одного из автомобильных дилеров, с 2012 по 2015 год — в качестве руководителя СТО.

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