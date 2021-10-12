Роспотребнадзор призвал сократить срок получения результата теста на COVID-19 до 24 часов
Роспотребнадзор предложил сократить максимальный срок получения результатов теста на коронавирус до 24 часов. Соответствующий проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», – говорится в тексте проекта.
На данный момент срок выполнения исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.
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Роспотребнадзор призвал сократить срок получения результата теста на COVID-19 до 24 часов
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