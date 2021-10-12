Путин назвал низкие доходы россиян главными врагами России

19:00, 12 октября 2021, ПАИ

На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Президент России Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан, пишет ТАСС.

Также глава государства заявил, что в ближайшие годы правительству необходимо поэтапно сформировать целостную систему поддержки семей, которая будет безусловно финансироваться государством. Путин отметил, что поддержка семей будет начинаться с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша и вплоть до окончания ребенком школы.

По мнению президента, основной задачей является повышение доходов граждан, а также создание рабочих мест во всех регионах страны с поддержкой высокотехнологичных отраслей, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей.

Кроме того, Путин поручил правительству в течение месяца разработать дополнительные предложения по мерам социальной поддержки граждан.