Как НКО оценить и повысить свою эффективность – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

17:22, 12 октября 2021, ПАИ

Как НКО оценить и повысить свою эффективность, что такое продюсирование некоммерческих организаций и какая от него польза, почему иногда полезно залезть в «окно». Об этом в медиацентре ПАИ рассказали представители общественных организаций Псковской области: Михаил Васильев, председатель Псковской общественной организации «Команда 2018», Елена Николаева, председатель – руководитель Центра сопровождения НКО Псковской области, Юлия Колесова, заместитель председателя регионального отделения Детского фонда России. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи в медиацентре.

Михаил Васильев: - Мы являемся амбассадорами этого проекта, он получил поддержку Фонда президентских грантов, благодаря Фонду президентских грантов мы сейчас можем этот проект продвигать в массы, продвигать наши некоммерческие организации. Что такое продюсерский центр социально ориентированных некоммерческих организаций? Мы своей целью поставили раскрыть потенциал существующих некоммерческих организаций Псковской области.

Поставили три важные цели. Первая: помочь им стать более компетентными в сфере управления своими организациями. Это та самая система менеджмента качества ОКНО, система оценки менеджмента качества ОКНО, автономная некоммерческая организация, находится в Москве, является нашим основным партнером именно в этой части. В чем суть: в бизнесе и корпоративном секторе система менеджмента качества сложилась и оценивается такими документами, как описанные процессы ИССО, стандарт ИССО-2000, -2001. А автономная некоммерческая организация оценки качества ОКНО взяла на себя смелость и адаптировала эту корпоративную систему менеджмента качества в некоммерческий сектор, под те процессы, функционал некоммерческих организаций и законодательство, которые у нас сложились в стране. И сертифицировала эту процедуру в Роскачестве. На эту адаптированную систему менеджмента качества есть сертификат соответствия Роскачества. В рамках этой оценки происходит оценка всех процессов, которые внутри некоммерческой организации происходят. Оценивается все, что происходит, с точки зрения документов, благополучателя, какой-то ресурсности, прибыли, фандрайзинга, привлечения каких-то партнерских ресурсов, и так далее.

Смотрится, насколько организация устойчива, какие у нее риски. Даются рекомендации, даются стратегические комментарии с точки зрения закрытия тех рисков, которые выявлены, и основанных на этой оценке фактов, влияющих на развитие этой организации. После того как эта оценка пройдена, дается сертификат соответствия качеству, который дает и самой организации понимание, что она на каком-то определенном уровне для себя дает понимание для органов исполнительной власти и контролирующих органов, что эта организация действительно достойна…

- То есть такой маркер качества…

М. В.: - Конечно. Это тот стандарт, который дает понимание, прозрачные условия и правила того, что эта организация соответствует всем нормам качества, которые признаны у нас в стране. Я уже упомянул, что у нас разрабатывается знак качества, в дальнейшем мы таким организациям намерены вручать вместе с Общественной палатой Псковской области, которая является одним из наших партнеров, некий знак качества Псковской области в сфере НКО. Это был первый пункт с точки зрения оценки управленческих потенциалов организаций, которые зашли в наш проект.

Второй – функциональный. Мы совместно с некоммерческими организациями изучаем целевую аудиторию, на которую она работает, тех стейкхолдеров, которые заинтересованы в деятельности организации или в проектах, которые организация на данный момент реализует. Это и органы исполнительной власти, бизнес, общественные организации и так далее. И выстраиваем некий трек: кто может поделиться ресурсами, чтобы усилить друг друга, кто может найти какие-то точки соприкосновения, синхронизироваться и делать более эффективно свои задачи, используя ресурсы друг друга. Провести фокус-группы с целевой аудиторией – насколько качественно с точки зрения реализации этого проекта в некоммерческих организациях все происходит, удовлетворены ли они этим качеством - и докручивать те процессы, которые внутри НКО происходят в рамках проекта.

И третье – это медиаблок, который ближе всего подходит к названию «продюсерский центр». После того как мы поняли, что есть менеджмент качества соответствующий, когда есть нормальный, вменяемый диалог со стейкхолдерами, с целевой аудиторией, есть выстроенная траектория взаимодействия взаимовыгодного, мы уже, понимая этот блок, можем презентовать и разработать медиапакет для внешнего рынка. Чтобы предоставить информацию о том, что у нас есть такая организация, другая организация, они доказали свои качественные услуги, получили знак качества, и целевая аудитория дала хорошие отзывы. Для чего, чтобы привлечь большее количество благополучателей, возможно большее количество партнеров в деятельность этой организации. Тем самым улучшила свою устойчивость, какие-то показатели, которые они себе ставят, и так далее.

В целом получается такой амбициозный проект, потому что у нас в стране, со слов экспертов по оценке качества ОКНО, мы, как регион, первые в России заходим в этот так называемый третий сектор и пытаемся вывести его на некий качественный уровень, который можно оценивать с точки зрения стандартов. Вкратце, наверное, так.

- Понятно. Стандартизация добралась и до некоммерческого сектора. Сколько уже некоммерческих организаций в Псковской области прошло или будет проходить до конца года через продюсерский центр?

М. В.: - До конца года у нас проектом 30 организаций запланировано. На текущий момент шесть организаций уже прошло внешнюю оценку, и, собственно говоря, можно называть их теми организациями, которые получили знак качества и внешнюю оценку экспертов. Остальные, что называется, в пути.

- Елена, к вам вопрос. Шкурный, если хотите: насколько, с вашей точки зрения, важен правильный медиаплан работы с медиа, вообще наличие в проектах некоммерческих организаций хорошо прописанного медиаплана? Почему спрашиваю, потому что много лет, сталкиваясь с работой некоммерческих организаций, мы, журналисты, видим, что у них нет понимания того, что это очень важно, на этом постоянно пытаются экономить, чего уж греха таить, и потом все удивляются, что о той или иной организации публика и не знает. Это мой первый вопрос про медиапланы, как вы работаете с этим. И второй: Михаил рассказал об этом грандиозном плане, вы попали в шкуру, извините, тех НКО, которые первыми на себе попробовали работу, испытали эффективность продюсерского центра. Расскажите, оно вам надо? Нужен ли этот знак качества? Дает ли он вам что-то сейчас? Или это, скорее, работа на перспективу? Когда уже сотни некоммерческих организаций, которые работают в регионе, зарегистрированы в регионе, будут иметь тот или иной знак качества, будет какое-то ранжирование. А пока у вас есть золотая кнопка – и все, можно повесить ее только на стену?

Елена Николаева: - Что касается первого вопроса. Конечно, план должен быть у каждой организации, они начинают реализовывать свои проекты, даже только начинают продумывать эти свои проекты, и желательно, чтобы они закладывали медиаинформацию о своем проекте в свои проекты сразу. Объясню, почему это важно. Потому что, к сожалению, люди у нас в области, и вообще в России, про третий сектор еще не до конца понимают четко и полно. Даже у меня знакомые, казалось бы, я работаю здесь, в третьем секторе, они не знают иногда, говорят: что такое НКО, я не знаю, но что-то там, к тебе хотели обратиться. И просвещение в этом плане очень важно сейчас. Когда каждая организация будет про себя рассказывать, до людей будет доходить больше информации, больше информации в СМИ будет о них, об их проектах, что они делают. У нас и общество будет относиться к третьему сектору немножко по-другому. Я считаю, что это очень важно. Что касается второго вопроса, надо ли нам это? Нашей организации, Центру сопровождения НКО, это очень надо. Потому что мы как раз и оказываем услуги для некоммерческих организаций в том, что касается менеджмента организаций. Это и бухгалтерское, и юридическое обслуживание. Это и есть та база, основа любой организации. Это оценка нас как специалистов. Люди в некоммерческий сектор заходят большей частью на эмоциях, а создают организацию для того, чтобы реализовать какой-то проект. Но до конца не совсем понимают, что это такая же организация, она ничем не отчается от бизнеса, и там такие же структуры управления должны быть, как и в коммерческом секторе, в организациях. В первую очередь это отчеты, и налоги, и бухгалтерская отчетность, и много всего. Как раз эта оценка качества… Там же есть первый этап – самооценка. Этим организациям я бы советовала пройти хотя бы самооценку. Важно понимать, чем они занимаются и что у них должно быть. Хотя бы посмотреть, в каком направлении двигаться дальше. Конечно, если хотят, чтобы их организация была устойчивой. Все эти гранты, проекты, которые некоммерческие организации пишут… Если некоммерческую организацию сравнивать с кораблем под парусом, эти проекты – ветерок, который в парус дует и организация как-то движется. А вот управление организацией, весь этот менеджмент - это база, сам корабль, который может находиться в любом состоянии. Возможно, там есть какие-то дыры, и далеко он не уплывет. И оценка качества показывает именно те дыры, на что надо обратить внимание, чтобы ваш корабль развивался, плыл дальше, реализовывал то, для чего эта организация была создана.

- Спасибо. Юлия, как у вас? Я подумал, что если некоммерческая организация – парус, которому постоянно нужен ветерок, это не очень хорошая некоммерческая организация. Хорошо бы, чтобы без паруса она плыла уже.

Юлия Колесова: - Хорошая аналогия с кораблем. Ветерок в НКО – это энтузиазм людей, потому что по-другому никак. Это то, что не ощущается, что нельзя потрогать, но очень сильно помогают волонтеры, энтузиазм сотрудников.

- Про это попозже поговорим. Все-таки про медиасопровождение, про важность, зачем Детскому фонду, организации, история которой насчитывает уже несколько десятилетий, знак качества и сопровождение продюсерского центра?

Ю. К.: - Фонд существует уже 33 года, и все эти 33 года работает по уже понятным правилам, стандартам. Что касается сопровождения медиа, то нас хорошо знают, и мы в этом плане находимся в таком хорошем положении. Про нас знают, про нас слышат, и мы не из тех организаций, которым только нужно о себе заявлять. Мы уже больше сопровождаем нашу деятельность. И часто многие издания звонят нам даже самостоятельно: а есть у вас что-нибудь интересненькое, а давайте о чем-нибудь расскажем? Поэтому сейчас, разрабатывая проекты новые, мы уже задумываемся, что новые реалии, НКО много, очень много классных проектов, о которых хочется рассказать, и на этом рынке нужно быть достойным. По крайней мере, медиаплан всегда может обеспечить точное, спокойное сопровождение, и мы будем понимать: это точно будет освещено в СМИ, то, как мы заявляем это грантодателям, что немаловажно. Мы на это смотрим сейчас намного серьезнее и внимательнее. Сейчас у нас как раз подача в Фонд президентских грантов, у всех некоммерческих организаций. И я со своей стороны хотела бы советовать, по крайней мере, в этом направлении двигаться. Это точно!

- Минутка рекламы. Знаю, что сейчас заканчивается этап подачи в Фонд президентских грантов. Я, как продюсерский центр, наш медиахолдинг с удовольствием готовы помочь поучаствовать в составлении проектов с участием медийного сопровождения. Опыт у нас очень большой. И все-таки: зачем вам продюсерский центр?

Ю. К.: - Когда мы заходили в этот проект, нам было просто интересно, мы понимали, что наша команда молодая. Организация – это организация, это понятно, но люди меняются, и коллектив обновляется. С приходом меня на должность у нас полностью обновился коллектив. Нам это просто интересно, по-человечески. И зная, что команда не предлагает проекты ради проекта, а ради результата, мы решили, что надо ввязаться в драку, а там уже разберемся, как получится. Думаю, многих зацепила третья стадия проекта, когда мы понимаем, что у нас будет бесплатное медиасопровождение, а что нам для этого нужно сделать? Разберемся, посмотрим, давайте сначала вступим. На самом деле я поняла: буквально сегодня мы разговаривали с одним из тех, кто проходит систему качества, только положительные отзывы. Мы, несмотря на такой огромный наш опыт, задумались о таких вещах, о которых мы не задумывались раньше. Есть такие вещи, которые вроде бы понятны сами собой… Например, различные регламенты. Как оказалось, по сохранению природных ресурсов. Сейчас это модно, популярно, здорово, да. А что мы делаем? И так вещи, которые люди нам приносят, вторичное использование, мы молодцы. А нам говорят: подумайте, что еще хорошее вы можете сделать?

Мы стали продумывать, что еще полезного мы можем сделать? Минимизировать одноразовую посуду – и действительно стали это делать. Экономия воды, еще что-то, какие-то краны. Мы понимаем, что нам не сложно, мы сделали это и сделали, какие-то распечатки смешные, чтобы в легкой форме волонтерам это можно было доносить. Это самый легкий, понятный пример.

Мы задумались о том, что нам нужно быть более внимательным к нашим рискам, например. Хоть в голове мы и держали, но чтобы сесть и прописать… Понимаю, что несмотря на то, что мы кажемся такими большими и серьезными во всех смыслах, вот именно этого мы не делали. Мы понимаем их, но чтобы сесть и всей командой их проработать до точечки, до каждого слова... Мы много разговаривали об этом, когда мы проходили самооценку, и я поняла, что человек со стороны, который заинтересован в том, чтобы у вас все было максимально хорошо, - это редкость в наше время. Он так глубоко погружается в вашу деятельность, во все сферы вашей деятельности, что тебе ничего не остается кроме как все выложить и сказать: давайте что-то с этим делать. Еще раз подумать, еще раз переосмыслить: что происходит, а как оно происходит, а можем ли мы это улучшить? В процессе прохождения, еще до, еще в онлайне прохождения, мы уже что-то улучшили. Уже подбили какие-то части и понимали, куда надо двигаться. Даже если не получить тем людям, НКО, которые думают, надо ли им это делать - пускай даже вы не получите этот знак качества, но эту работу вы проделаете. Это очень здорово, это опыт, которого не было еще, по крайней мере, в Псковской области точно.

- Михаил, к вам вопрос. Юлия сейчас сказала: если не получите знак качества… Среди тех шести организаций, которые уже в работе находятся у вас, есть ли НКО, у которых тестинг выявил важные, существенные проблемы, которые не позволяют получить этот знак качества?

М. В.: - Это самые замотивированные участники проекта. Мы ничего не брали, это нужно понимать. Мы сначала собрали 33 организации, они вошли в проект изначально. На текущий момент прошло уже 4 месяца, пошел пятый, и только семь организаций прошли первичную самооценку, они оценили – что, по каким параметрам, по какому функционалу у них в текущем состоянии дел находится. Сделали какую-то небольшую работу, базовую - прошли вторичную самооценку, что изменилось, что нет? Прошли консультацию со специалистом системы ОКНО Илоной Южаковой, чтобы выстроить этот чек-лист и сроки, когда можно будет уже исправить какие-то серьезные нарушения, которые выявились при самооценке, подчеркиваю, и уже выйти на внешнюю оценку с нормальным планом, стратегией исправления. И если эксперту внешнему будет доказано, что прямо сейчас не получить эту бумажку, то по регламенту ты сделал запрос, и через месяц он у тебя появится. По большому счету, будет эта оценка - и знак качества будет вручен, если есть небольшие недочеты. Те организации, которые помимо этих семи в разной степени кто-то решил, что это им не нужно. У нас есть и такие. Кто-то в силу, может быть, загруженности не проходит дальше, на внешнюю оценку. Как показал опыт тех шести, уже семи организаций: есть конструктивность в этом всем, есть эффект.

Помню, ты говорила про сайт, Юлия, вы думали, что у вас хороший сайт, все понятно, а внешний взгляд показал, что есть моменты, которые неоднозначны. Этот внешний взгляд позволит докрутить моменты, которые позволят развиваться. Хочу донести всем тем, кто у нас условно в брожении, кто еще думает, и даже те, кто в проекте, им тоже посыл сделать. Есть ряд окошек, есть ряд организаций, которые на текущий момент мы готовы взять с нуля. У нас есть образовательная часть, которая позволяет разобраться, что такое качество, что такое оценка качества, что из себя в принципе представляет третий сектор на федеральном уровне и на мировом. Один из экспертов системы оценки качества ОКНО Михаил Геннадьевич Круглов является специалистом в Совете Европы по некоммерческим организациям и с той позиции доносит важность третьего сектора для любой страны. Не только про нас, в целом он говорит. Поверьте, говорит, проблемы есть везде. И в западном мире, и в восточном, азиатском и так далее. Поэтому уметь работать в некоммерческом общественном секторе очень важно, уметь понимать все правила игры тоже важно.

- Спасибо. Коллеги, вопросы появились? Тогда я резюмирую ваше выступление. На самом деле, насколько я для себя понял, продюсерский центр НКО, по большому счету, большая ревизия для организаций и способ повысить самооценку, немного утрирую, получив при этом некий знак качества. Самое важное, что это внешний взгляд на работу как отдельных наших организаций, так и в целом на работу некоммерческого сектора. Подозреваю, что рано или поздно наличие знака качества станет существенно влиять на репутацию организации при рассмотрении, например, заявок от администрации Псковской области. Кто его знает…

М. В.: - Я могу дать такой небольшой инсайт. Мы сейчас с Общественной палатой серьезно проговариваем планы на будущие периоды. Мы сейчас некоммерческим организациям с помощью грантовых средств даем возможность пройти внешнюю оценку и получить знак качества. Это коммерческая услуга. Коллеги не дадут соврать, общее количество времени, потраченное на каждого экспертом, достаточно большое, 4-5 часов только одна консультация занимает. Оценка эта стоит 14 тысяч рублей. В будущем, чтобы этот проект не был одноразовым, не был одним дуновением ветерка, чтобы это было системно, мы просматриваем варианты, как мы можем этот проект продолжить. И здесь мы, собственно говоря, с одним из наших партнеров – Общественной палатой – прорабатываем механизмы, как нам привлечь некоммерческий сектор для того, чтобы не только они свои внутренние проблемы, ревизию прошли. Для кого-то, чтобы принять решение, этого недостаточно. Может, они ленятся, может, времени нет, чтобы ревизию навести и все точки и риски закрыть. Сделать такую небольшую морковку впереди. Проговариваем такие моменты: дополнительные баллы в региональный грантовый конкурс, мы будем предлагать руководству администрации Псковской области проработать такой регламент: если организация получает этот знак качества, то в течение какого-то периода, например 3 года, плюс 1, плюс 2 балла в региональный конкурс.

- Некий приоритет…

М. В.: - Да. Возможно, какие-то преференции. Сейчас постоянно развивается система мер поддержки разных направлений, в том числе некоммерческих, социальных в первую очередь. Чтобы обращали внимание на слабые социальные слои. Мы все сейчас видим, пошли финансовая, материальная поддержка и так далее. Здесь тоже наверняка разрабатываются какие-то истории, которые позволят помогать социальным службам с помощью некоммерческого сектора решать проблемы малообеспеченных, инвалидов, разные сектора закрывать. Наличие этого знака качества будет весомым аргументом для того, чтобы организация, во-первых, включалась в реестр поставщиков социальных услуг и, во-вторых, более ответственно относилась с точки зрения возможных субсидий и дотаций, чтобы эта организация, доказавшая свою эффективность, могла получать преференции в налогах или плюсом к какой-то деятельности. Если они докажут, что они выполняют социальную функцию, которую государство сочло важной и нужной, они закрывают этот момент. Здесь мы разрабатываем, что из этого воплотится в жизнь – еще пока рано говорить, но на будущее мы это проговариваем.

Еще один инсайт. Нашим проектом заинтересовался Минэк, и в ноябре или декабре будет рабочая группа, где мы будем рассказывать предварительные итоги нашего проекта и, собственно, предложение о том, как на региональных уровнях других субъектов Российской Федерации можно было бы что-то подобное сделать.

- То есть вы готовитесь к тому, чтобы псковский региональный опыт мультиплицировать на территорию всей России?

М. В.: - Да, есть запрос, потому что наш основной эксперт из системы качества ОКНО Илона Южакова, ей пришел из Минэка запрос на этот опыт, на трансляцию этого опыта. А мы как первый, пилотный регион будем об этом опыте вместе с ней рассказывать.

- Давайте назовем, наконец, этих пионеров, которые рискнули первыми принять участие в такой ревизии, Центр сопровождения НКО Псковской области мы уже назвали. Детский фонд, региональное отделение назвали. Кто оставшиеся?

М. В.: - Социальный приют, организация «Ассоциация юристов Псковской области», ассоциация инвалидов областная – Псковское областное общество инвалидов. Самые активные прошли, точно.

Ю. К.: - Думаю, надо уточнить. Мы не то что знак качества получили – и расслабились, и больше нам не нужно ничего делать. Я так понимаю, этот знак качества – временный, он дается на 3 года, если я не ошибаюсь. После чего мы можем подтверждать.

М. В.: - Смысл в чем? Чтобы эта история верифицировалась с какой-то периодичностью. Чтобы когда что-то у вас изменилось, руководство изменилось, коллектив изменился, появился другой подход к работе – и поэтому нужно это периодически переоценивать.

Ю. К.: - Мало того, я знаю, что у них есть разные степени, у этих знаков. Это отдельная история. Сейчас у нас самый первый уровень, а всего их три уровня. Можно дорасти до высшего.

М. В.: - Да, высший – это как раз система оценки качества мирового. Когда есть грантодатели не в нашей стране, которые рассматривают с точки зрения их, международного уровня, системы оценки качества, позволяет зайти только таким организациям и получить финансирование.

- Длинный путь еще впереди. Михаил, Юлия, Елена, большое спасибо за разговор, интересно. Надеюсь, что в проекте будут участвовать не организации, которые можно пересчитать по пальцам одной или двух рук, а рано или поздно счет будет идти на десятки, и это станет нормой поведения в некоммерческом секторе. Спасибо.

М. В.: - Безусловно! И всех призываем обратить внимание на наш проект.

- Коллеги, спасибо большое.

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