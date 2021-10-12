Холл и гардеробы отремонтировали в гимназии Острова

17:16, 12 октября 2021, ПАИ

В гимназии Острова отремонтировали входную группу – холл и помещения гардеробов, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Островского района.

Работы проводились в рамках реализации проекта ER15 «Повышение уровня энергоэффективности общественных зданий путём внедрения инновационных технологий и решений в Эстонии и Псковской области – SAVESMART» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов.

Подрядчиком выступил ИП Захаров М. В. Работы выполнили за два месяца.

Напомним, что ранее в рамках реализации этого же проекта в островской гимназии заменили окна, светильники и модернизировали тепловой узел.