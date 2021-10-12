Холл и гардеробы отремонтировали в гимназии Острова
В гимназии Острова отремонтировали входную группу – холл и помещения гардеробов, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Островского района.
Работы проводились в рамках реализации проекта ER15 «Повышение уровня энергоэффективности общественных зданий путём внедрения инновационных технологий и решений в Эстонии и Псковской области – SAVESMART» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов.
Подрядчиком выступил ИП Захаров М. В. Работы выполнили за два месяца.
Напомним, что ранее в рамках реализации этого же проекта в островской гимназии заменили окна, светильники и модернизировали тепловой узел.
Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Роспотребнадзор призвал сократить срок получения результата теста на COVID-19 до 24 часов
Развитие патриотической работы в Псковской области обсудил Михаил Ведерников с Анатолием Мультахом