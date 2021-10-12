Инструкцию по поведению при нападении на вуз подготовило Минобрнауки

17:21, 12 октября 2021, ПАИ

Минобрнауки РФ совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию по поведению в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Студентам и сотрудникам необходимо спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться. Сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов, крики, вид вооруженных людей за окном или в коридоре.

«В первую очередь спрячьтесь! Скройтесь в ближайшем помещении (лучше всего запирающемся). Если вы в кабинете или аудитории, заприте двери и забаррикадируйтесь - для этого можно использовать стулья, парты и другие подручные средства», - говорится в памятке.

Также необходимо отойти от окон и дверей, лечь на пол и позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о нападении. Затем можно проинформировать близких о сложившейся ситуации через СМС или звонок, но говорить надо тихо.

При виде сотрудников правоохранительных органов, согласно рекомендациям, нужно держать руки на виду и не делать резких движений, слушаться правоохранителей и выполнять их инструкции.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье «Убийство двух и более лиц». Стрелку грозит пожизненный срок.