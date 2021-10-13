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Общество

Паспорта под кожей: как в псковском приюте чипируют собак

Во многих странах чипирование домашних животных — обязательная манипуляция. В России пока только планируют ввести требование о маркировке животных. При этом псковские зооприюты уже приступили к идентификации подопечных. На «Лесопилке» микрочипы вживляют и собакам приюта, и домашним животным, которые попадают на операционный стол в местном пункте льготной стерилизации. Корреспондент Псковского агентства информации узнала, как четвероногие получают мини-паспорта, зачем им нужны чипы и можно ли бесплатно идентифицировать питомца.

В «полевых» условиях

Чипирование на «Лесопилке» проводится в рамках проекта «Друзей терять не надо», реализуемого на средства субсидии администрации Псковской области. Более 200 тысяч рублей ушло на закупку сканера и 1000 микрочипов, более 100 из них уже использовали - на приютских и домашних собак. Всё это взрослые особи, так как вживление микрочипа удобнее всего проводить во время стерилизации в операционной приюта — животное под наркозом ничего не чувствует. «Прокол — есть прокол, он немного болезненный», - пояснила руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Но процедура настолько удобна и минимизирована, что её можно проводить и в «полевых» условиях — прямо в вольере. 12 октября микрочипы впервые получили самые маленькие жители приюта, которых недавно подбросили к дверям «Лесопилки». Им всего 1,5 месяца, ранее малышам сделали прививки, прогнали глистов.

Вера Короткова обратила внимание, что место прокола нужно сначала продезинфецировать, и только после этого вводить стерильную иглу с микрочипом. «Берём за холку, оттягиваем кожу, прокол - чип на месте. Проверяем — цифры на сканере и наклейке совпали, собака чипирована», - прокомментировала руководитель «Зоозащиты». Весь процесс занимает несколько секунд, и малыш почти сразу забывает о неприятной процедуре, весело махая хвостом.

Сканер представляет собой устройство для считывания номера чипа. Аппарат дорогой — он стоит порядка 30 тысяч рублей. Но очень удобный и сразу дает проверить, встал чип на нужное место или нет. 

После этого сведения о чипировании обязательно заносятся в журнал щенков, туда же клеится наклейка с номером — их прилагается несколько, чтобы впоследствии отметка была и в паспорте животного. Взрослых собак на «Лесопилке» записывают в отдельный журнал, там наклеек уже много — они чипированы в большом количестве. Затем сведения с бумажных носителей переносятся в базу данных в интернете. Там указываются имя собаки, кем и когда она чипирована, если животное забирают из приюта или оно домашнее - сведения о владельцах, а также данные о сделанных прививках. Чип будет с собакой пожизненно, по его номеру можно узнать всю информацию, находясь в любой точке страны.

Чтобы навести порядок, надо всех сосчитать

Однажды на «Лесопилку» привезли маленькую собачку из леса. Волонтёры решили её отсканировать — и увидели чип. По базе данных нашли телефоны хозяев, пёс оказался из Санкт-Петербурга. Через два дня люди приехали за своей собакой. Оказалось, что они собирали в лесу грибы, питомец убежал к другим людям, которые его и привезли в приют, находящийся на расстоянии 120 км.

Вера Короткова пояснила, что у чипирования есть две цели. Одна из них заключается в том, чтобы помочь людям найти потерявшееся животное. При обнаружении на улице собаки её можно отсканировать в клинике или в приюте, где есть такое оборудование. Если чип есть, связаться с хозяевами не составит труда.

Таким образом, у собак появляется своего рода мини-паспорт. Причём он позволяет не только найти хозяев потеряшек, но и нерадивых владельцев привлечь к административной ответственности. «Например, твоя собака несколько раз сканировалась, она постоянно бегает одна по улице — такого не должно быть, это неправильно, незаконно. Собака, бегающая без хозяина, - это бездомная собака», - заявила Вера Короткова и подчеркнула, что владельцы должны нести ответственность за своих питомцев.

  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Собаки приюта "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов

Однако, по её словам, «менталитет у нас такой». Чипирование в России пробуксовывает так же сильно, как было со стерилизацией. «Понадобилось лет 15, чтобы люди начали понимать, что стерилизация - это плюс. Вспомните вёдра с котятами — это ужас. Но для многих было нормально», - отметила Вера Короткова. Она считает, что чипирование нужно вводить постепенно, и всё идет к тому, что все животные должны быть посчитаны. «У нас есть паспорта — почему у собак не должно быть? Носить им с собой негде, вот они и будут носить под кожей. Чтобы навести порядок — надо всех сосчитать, как ни крути. Без порядка будет анархия», - уверена руководитель «Зоозащиты».

Помимо менталитета есть в России и другая проблема — наличие огромного количества баз животных и отсутствие единой платформы. Чтобы найти хозяев чипированной собаки, порой приходится проштудировать десятки информационных площадок. «Лесопилка» сейчас заносит своих животных в одну из самых больших баз России «Animal id».

Долгосрочная перспектива

Вера Короткова выразила надежду, что в скором времени всё наладится, и животным в России будут присвоены миллиарды чипов. Она заметила, что в Псковской области власти заинтересованы в чипировании, в частности, этим вопросом занимается председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

«Работа только началась. Количество чипов, полученных по субсидии, огромное, мы полностью освоили средства», - добавила Вера Короткова. Она рассказала, что чипирование — удовольствие дорогое, в ветклиниках такая услуга стоит порядка двух тысяч рублей. А в приюте «Лесопилка» чип для питомца сейчас можно получить бесплатно. Все домашние и подобранные на улицах животные, которые оказываются в операционке на льготной стерилизации, обязательно чипируются и заносятся в базу данных.

  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Чипирование собак в приюте "Лесопилка"
    Фото: Арсений Тимашов

Исключение — кошки. Вера Короткова пояснила, что представителей семейства кошачьих на улицах и в подвалах города огромное количество, но на уровне государственной политики в приоритете пока что только собаки, потому что они несут угрозу человеку. И средства обычно выделяются именно на работу с этими животными. «Если кто-то хочет чипировать свою домашнюю кошку — милости просим. Если не испугаетесь такой большой иглы, - улыбнулась Вера Короткова. - Чипы стандартные для всех, я встречала чипированных котов. Когда их увозят за границу — это обязательное условие». Ограничений по возрасту животного нет, наличие прививок не обязательно.

Псковичка Ольга Незаметдинова и её чипированная на "Лесопилке" собака Ева

Кстати, не стоит путать чип с зелёной клипсой на ухе, которую часто можно увидеть у собак на улица Пскова, — это показатель того, что животное стерилизовано. Речь идёт о собаках, которых возвращают в город по программе отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в среду обитания. Так волонтёры понимают, что животное снова не нужно ловить, а люди знают, что оно не представляет опасности.

В целом же, по мнению зоозащитницы, чипирование большинства животных в стране — перспектива как минимум на 10 лет. В первую очередь, считает она, надо заставить идентифицировать всех городских собак — и дворняжек, и породистых. 

Чипированная на "Лесопилке" домашняя собака Ева

В деревнях, уточнила Вера Короткова, это еще не скоро будет востребовано. «Возможно, в будущем это будет работать, но не сейчас. В городских условиях чип поможет: собаку нашли, сканером провели в любой клинике или у нас и узнали, кто хозяин. В деревне, если собака убежала в соседний населенный пункт, никто её проверять не будет - там просто нет сканеров. Они присутствуют далеко не во всех веткабинетах», - объяснила руководитель «Зоозащиты».

К тому же, многие люди считают, что чипирование животных — лишняя трата денег «Зачастую не хотят везти собак даже на льготную стерилизацию. Очень странно, что людям настолько жалко денег на своих питомцев», - подытожила Вера Короткова и еще раз обратила внимание на то, что человек должен осознавать всю ответственность, когда заводит животное. 

Ульяна Ловыгина
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