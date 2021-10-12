Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Музею Анны Ахматовой в Петербурге вернули рыжего кота Осю

Фото: Подъем

8 октября пропал рыжий кот по кличке Ося, который жил в музее Анны Ахматовой в Петербурге, пишет интернет-издание «Подъем».

Как рассказывали сотрудники музея, во время прогулки по улице в ночь с 7 на 8 октября кота забрала неизвестная девушка. После этого обратились в правоохранительные органы и СМИ с просьбой о помощи найти кота.

Спустя какое-то время жительница города сама вышла на связь с учреждением и попросила забрать животное. Свой поступок девушка объяснила тем, что хотела приютить, как ей показалось, бездомное животное.

В музее рассказали, что Ося раньше был уличным котом и более 10 лет назад его приютили в музее, где питомец получает еду и медицинский уход. Ночует кот в самом здании музея. А днем и вечером выходит гулять по саду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

12 октября 2021

Музею Анны Ахматовой в Петербурге вернули рыжего кота Осю
12 октября 2021

Раскрывших правонарушение в Финском парке правоохранителей наградил губернатор Псковской области
12 октября 2021

Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году
12 октября 2021

Путин назвал низкие доходы россиян главными врагами России
12 октября 2021

Водитель ауди совершил наезд на грузовик в Пскове
12 октября 2021

Врач объяснил причины молниеносного течения COVID-19
12 октября 2021

Михаил Ведерников поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к Псковской области
12 октября 2021

Роспотребнадзор призвал сократить срок получения результата теста на COVID-19 до 24 часов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...