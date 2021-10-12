Музею Анны Ахматовой в Петербурге вернули рыжего кота Осю

19:47, 12 октября 2021, ПАИ

8 октября пропал рыжий кот по кличке Ося, который жил в музее Анны Ахматовой в Петербурге, пишет интернет-издание «Подъем».

Как рассказывали сотрудники музея, во время прогулки по улице в ночь с 7 на 8 октября кота забрала неизвестная девушка. После этого обратились в правоохранительные органы и СМИ с просьбой о помощи найти кота.

Спустя какое-то время жительница города сама вышла на связь с учреждением и попросила забрать животное. Свой поступок девушка объяснила тем, что хотела приютить, как ей показалось, бездомное животное.

В музее рассказали, что Ося раньше был уличным котом и более 10 лет назад его приютили в музее, где питомец получает еду и медицинский уход. Ночует кот в самом здании музея. А днем и вечером выходит гулять по саду.