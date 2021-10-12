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Общество

Болельщиков из России избили в Мариборе после матча со Словенией

Фото: РФС

После отборочного турнира ЧМ-2022 в Мариборе между Словенией и Россией совершили нападение на российских болельщиков. Об этом сообщил сайту «Футбол России» один из болельщиков.

Очевидец рассказал, что ушли со стадиона после матча компанией из пяти человек без цветов сборной России. В темноте со спины на компанию напали местные и начали избивать и валить на землю.

«Одного из наших парней серьезно избили - его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы», - уточняет болельщик.

Напомним, что сборная России в Мариборе победила Словению со счетом 2:1 в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. В ноябре Россия двумя матчами завершит квалификационный турнир ЧМ-2022.

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Болельщиков из России избили в Мариборе после матча со Словенией

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