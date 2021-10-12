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Общество

В ноябре число больных коронавирусом россиян может превысить 1 миллион человек

Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров сообщил, что через месяц, к 10 ноября, количество россиян, болеющих коронавирусной инфекцией может превысить 1 миллион человек, а ежедневное количество выявленных случаев будет варьироваться от 26,8 тысяч до 35,8 тысяч, пишет ТАСС.

Авторы расчетов рассмотрели несколько вариантов течения болезни в стране, и самый оптимистичный предполагает 920 тысяч пациентов, в то время как самый пессимистичный вариант развития событий предусматривает 1,04 миллиона болеющих россиян.

Ученые разработали математическую модель, которая учитывает общее количество заболевших, поправившихся и не выживших после болезни, включая прирост общего количества заболевших.

Также в эту модель включены показатели, которые помогают выявить зависимость значений общего числа выздоровевших и умерших в настоящий момент от общего количества выявленных случаев заболевания в прошлом.

С того момента, как началась пандемия, короноварирусом заразились примерно 238,3 миллиона человек, более 4 миллионов умерли. В связи с эпидемиологической ситуацией в стане, правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф, который информирует о ситуации в стране.

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