Во время пандемии во всем мире стало на четверть больше людей с депрессией

22:53, 12 октября 2021, ПАИ

За год пандемии во всем мире на 26% выросло число пациентов с тревожным расстройством и на 28% – с депрессией. Чаще всего диагнозы ставили молодым людям от 20 до 24 лет и среди новых пациентов женщин больше, чем мужчин, пишет Naked Science.

Ученые из проекта Covid-19 Mental Disorders Collaborators отметили, что тенденция заметна в странах с серьезным количеством заболевших, где были объявлены жестокие локдауны и закрыты школы.

После проведения исследования, ученые объяснили свои результаты тем, что женщины и молодежь чаще страдают от социальных и экономических последствий пандемии.

Также отметили, что женщины чаще страдали от социальных и экономических последствий пандемии, так как на них ложились обязанности по уходу и домашнему хозяйству, также женщины чаще становились жертвами домашнего насилия, которое увеличивалось с ростом распространения инфекции коронавируса.