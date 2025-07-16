Пропавший в Гдовском районе мальчик найден живым
10-летний мальчик, пропавший в посёлке Ямм Гдовского района, найден живым. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Ранее сообщалось, что поиски пенсионерки, пропавшей в великолукском лесу, продолжаются.
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