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Общество

Пропавший в Гдовском районе мальчик найден живым

10-летний мальчик, пропавший в посёлке Ямм Гдовского района, найден живым. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Ранее сообщалось, что поиски пенсионерки, пропавшей в великолукском лесу, продолжаются.

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