Пропавший в Гдовском районе мальчик найден живым

19:39, 16 июля 2025, ПАИ

10-летний мальчик, пропавший в посёлке Ямм Гдовского района, найден живым. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Ранее сообщалось, что поиски пенсионерки, пропавшей в великолукском лесу, продолжаются.