Михаил Ведерников доложил полпреду об эпидситуации в Псковской области

07:41, 13 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил полномочному представителю президента РФ в СЗФО Александру Гуцану об эпидситуации в регионе. Доклад прозвучал в рамках заседания координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа, которое прошло 12 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников отметил, что уровень заболеваемости остается высоким. Для лечения пациентов с COVID-19 в псковских медучреждениях развернуто более 940 коек.

Глава региона также рассказал о комплексе введенных ограничительных мер, благодаря которым получилось не допустить взрывного роста заболеваемости. В частности, на неделю были переведены на дистанционное обучение школы и колледжи крупнейших населенных пунктов и ряда райцентров, где заболеваемость превышала средний показатель по области. Это помогло снизить уровень заболеваемости среди детей и подростков.

Сейчас в регионе запрещены массовые мероприятия, занятия в учреждениях дополнительного образования, работа детских игровых комнат. Объявлена обязательная самоизоляция для невакцинированных лиц старше 65 лет. Главный санитарный врач Псковской области установил новые нормативы вакцинации для отдельных категорий граждан по эпидемическим показателям.

Кроме того, с 11 октября посещение объектов сферы культуры разрешено только вакцинированным или переболевшим. Аналогичные ограничения с 1 ноября предусмотрены для предприятий общественного питания, объектов спорта, досуга и развлечений.

В регионе, по словам губернатора, особое внимание уделяется усилению контрольных мероприятий над соблюдением противовирусных регламентов в разных сферах.

Михаил Ведерников подчеркнул, что темпы прививочной кампании постепенно наращиваются. С населением проводится информационная работа о важности вакцинации для сохранения здоровья и предотвращения тяжелого течения COVID-19.

В рамках координационного совещания Александр Гуцан обратил внимание участников на необходимость задействовать все возможные мощности для увеличения объемов тестирования, а также нарастить темпы вакцинации, так как от этого зависит эффективность борьбы с COVID-19. Полномочный представитель президента РФ подчеркнул, что необходимо организовать дополнительный коечный фонд.

«Наша задача — убедить граждан вовремя обратиться за медицинской помощью», — сказал Александр Гуцан. Он добавил, что в регионах нужно усилить информационную работу в средствах массовой информации и социальных сетях о профилактике заболевания коронавирусом.

Также на заседании обсуждалась подготовка в регионах Северо-Запада России проведения Всероссийской переписи населения с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер.