Небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 13 октября

08:46, 13 октября 2021, ПАИ

13 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем составит от +7 до +12 градусов, ночью — от -1 до +4.

В Пскове не будет существенных осадков. Столбики термометров днем поднимутся не выше +9...+11, ночью температура опустится до 0...+2.

В Великих Луках днем пройдет небольшой дождь, температура составит +10...+12 градусов. Ночью похолодает до -1...+1.