Ученые нашли способные повышать эффективность вакцинации от СOVID-19 витамины

08:55, 13 октября 2021, ПАИ

Эксперты нашли витамины, которые могут повышать эффективность вакцинации против СOVID-19. Как сообщает газета «Известия», ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН с помощью компьютерных методов проанализировали 6 628 научных публикаций, посвященных влиянию витаминов и микроэлементов в организме пациента на эффективность прививок от инфекционных заболеваний.

По словам авторов работы, результаты анализа показали, что у человека, в достаточном количестве потребляющего фолиевую кислоту, витамины A, D, B12, а также цинк, железо, селен, марганец и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, может вырасти титр антител после вакцинации. Также указанные элементы могут препятствовать недомоганию после прививки, а при заражении снизить тяжесть симптомов.

Ученые заявили, что иммунный ответ на вакцинацию у людей с нехваткой вышеперечисленных микроэлементов может быть недостаточно сильным. Поэтому в некоторых случаях прививку рекомендуется сопровождать приемом биодобавок. Специалисты объяснили влияние микроэлементов на эффективность вакцинации их ролью в работе иммунитета.