В этом году ноябрьские выходные продлятся четыре дня

09:07, 13 октября 2021, ПАИ

Ноябрьские праздники в этом году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье. Таким образом россияне отдохнут четыре дня подряд, пишет "Российская газета".

Кроме того, как обычно, накануне, 3 ноября, в среду, будет короткий рабочий день. «В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час», - напомнил «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Увеличится и отпуск у тех россиян, кто запланировал его на начало ноября. «Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать работникам в этом. По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день», - отмечает юрист. И добавляет, что есть службы, которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные. Это аварийные службы, бригады «скорой помощи», полиция, врачи, пожарные, а также работники предприятий непрерывного производства.

«Отмечу, что те, у кого в трудовом договоре прописан фиксированный денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они к деятельности не привлекались - не получат дополнительной компенсации. Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время. Порядок и условия выплат должны быть прописаны в служебном контракте», - уточнил юрист.