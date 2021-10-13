Четыре случая возгорания произошло за сутки в Псковской области
За 12 октября произошло четыре случая возгорания в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
В Опочке на улице Суворова в бане 5х3 метра огнем повреждена кровля. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в чердаке.
В Опочке на улице Коммунальной сгорела изнутри хозяйственная постройка и сгорел диван. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.
В Себежском районе в деревне Идрица на улице Островная сгорел садовый дом. Предположительная причина возгорания - неисправность печного отопления.
В Красногородске на улице Советской сгорел пластиковый мусорный контейнер. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.
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