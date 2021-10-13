Четыре случая возгорания произошло за сутки в Псковской области

09:19, 13 октября 2021, ПАИ

За 12 октября произошло четыре случая возгорания в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В Опочке на улице Суворова в бане 5х3 метра огнем повреждена кровля. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в чердаке.

В Опочке на улице Коммунальной сгорела изнутри хозяйственная постройка и сгорел диван. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.

В Себежском районе в деревне Идрица на улице Островная сгорел садовый дом. Предположительная причина возгорания - неисправность печного отопления.

В Красногородске на улице Советской сгорел пластиковый мусорный контейнер. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.