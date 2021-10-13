Бежаницкая прокуратура выявила санитарные нарушения в детском саду
В Бежаницком районе по требованию прокурора в дошкольном образовательном учреждении устранены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили в областной прокуратуре.
При организации питания в МБДОК «Бежаницкий детский сад «Светлячок» использовалась посуда с отбитыми краями и сколами. В холодильнике отсутствовали контрольные термометры. Кухонная посуда и инвентарь не были промаркированы, а также отсутствовали приборы для обеззараживания воздуха.
Кроме того, учреждением не проверялись документы, подтверждающие качество продуктов питания детей, срок действия ряда деклараций о соответствии продукции истек. В адрес заведующей учреждения внесли представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, нарушения были устранены.
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