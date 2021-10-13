200 часов обязательных работ за езду в пьяном виде получил житель Островского района
42-летний житель Островского района осужден за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в областной прокуратуре.
Обвиняемый сел за руль мопеда в состоянии опьянения и был задержан сотрудниками ГИБДД. По результатам освидетельствования в выдыхаемом мужчиной воздухе установлено наличие этилового спирта в количестве 1,252 мг/л. Известно также, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Приговором Островского городского суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1,5 года.
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