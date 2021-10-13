200 часов обязательных работ за езду в пьяном виде получил житель Островского района

09:32, 13 октября 2021, ПАИ

42-летний житель Островского района осужден за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в областной прокуратуре.

Обвиняемый сел за руль мопеда в состоянии опьянения и был задержан сотрудниками ГИБДД. По результатам освидетельствования в выдыхаемом мужчиной воздухе установлено наличие этилового спирта в количестве 1,252 мг/л. Известно также, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Приговором Островского городского суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1,5 года.