Народное голосование за финалистов международной премии «Мы вместе» стартует в России

09:46, 13 октября 2021, ПАИ

Народное голосование за финалистов международной премии «Мы вместе» стартует в России. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, голосование продлится с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Проголосовать за понравившиеся инициативы сможет любой житель страны. Отдать голоса можно за 20 инициатив, по одной из каждой номинации.

Народное голосование – первый этап финала премии. Традиционно этот этап становится и наиболее ярким, поскольку жители регионов разворачивают масштабные кампании в поддержку своих конкурсантов, заметили организаторы.

В 2020 году участники голосования всероссийского конкурса «Доброволец России» – предшественника премии – и их земляки посвящали этому бесчисленное количество постов, комментариев, «сторис», видео и прямых эфиров.

В этом году проголосовать за конкурсные проекты стало еще удобнее. Организаторы обновили платформу ДОБРО.РФ, где проходит голосование.

Например, стала доступна авторизация и регистрация с помощью «Госуслуг», VK connect и ещё более девяти способов авторизации, включая авторизацию по e-mail. Оставить свой голос за понравившийся проект можно на сайте здесь.

Процесс проверяет на честность специальный веб-бот. Он сообщает о резких изменениях в статистике голосования, а также отслеживает попытки купить голоса на многих сайтах. При выявлении попытки финалист снимается с участия.

Полученные претендентом голоса будут суммироваться с оценкой финального жюри и влиять на финальный результат.

Жюри финала – представители крупнейших компаний, НКО и медиахолдингов, таких как Mail. Ru Group, Яндекс, Газпром – Медиа Холдинг, Росатом, РЖД и многие другие.

В финальную часть международной премии «Мы вместе» вышли 300 соискателей со всех регионов страны. Всего на премию было подано более 25 тысяч заявок. Самым популярным треком стал «Волонтёры и НКО», на который было подано 19,7 тысячи заявок, проектов. В направлении «Бизнес» было подано 2,6 тысячи и в треке «Медиа» – около 3 тысяч Социальные инициативы затрагивают все сферы деятельности: культуру и искусство, развитие страны, экологию, здравоохранение, благоустройство, спорт и прочие.

В числе финалистов – НКО, коммерческие компании, волонтеры, журналисты и блогеры от 14 лет. Представленные на премию проекты разнятся не только платформами и регионами, но и темами, целями, а также производственным подходом. Над некоторыми трудится лишь один человек, а над какими-то – целый штат.

Участники трека «Волонтёры и НКО» предлагают множество форматов реализации инициатив: акции, лекции, курсы, выставки, игры, фестивали, картотеки, буккроссинг, спортклубы и даже глэмпинг и охватывают десятки направлений жизнедеятельности россиян. В том числе – развитие событийного туризма, борьбу с вирусами, дань памяти выдающимся личностям, обучение школьников бытовым знаниям, мотивацию подростков, благоустройство придомовых территорий, уборку города, ремонт памятников, киберспорт, помощь пожилым людям и помощь животным.

Один из треков премии – «Медиа», в котором представили свои материалы социальные авторы старше 14 лет, в том числе журналисты и блогеры. В нём принимают участие авторы социального контента. Участники представили материалы и блоги, посвященные помощи ветеранам, людям с ОВЗ, детям, сохранению исторической памяти, развитию искусства, культуры, спорта.

Трек «Бизнес» представляют предприниматели, компании малого и среднего бизнеса, а также федеральные компании с программами по корпоративной социальной ответственности, устойчивому развитию и корпоративному волонтёрству. Проекты, заявленные на этот трек, затрагивают такие темы, как история городов, борьба с коррупцией, новые источники энергии, творческое развитие детей, консультативная помощь семьям, путешествия для пожилых. Самой популярной номинацией трека стала «Помощь людям». Крупный бизнес, представленный федеральными компаниями, в активе которых более 15 региональных офисов, отметил особым вниманием номинации «Здоровье нации» и «Страна возможностей».

Победителей премии объявят на международном форуме гражданского участия, который пройдет в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 2 по 5 декабря.