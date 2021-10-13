Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Народное голосование за финалистов международной премии «Мы вместе» стартует в России

Народное голосование за финалистов международной премии «Мы вместе» стартует в России. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, голосование продлится с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Проголосовать за понравившиеся инициативы сможет любой житель страны. Отдать голоса можно за 20 инициатив, по одной из каждой номинации.

Народное голосование – первый этап финала премии. Традиционно этот этап становится и наиболее ярким, поскольку жители регионов разворачивают масштабные кампании в поддержку своих конкурсантов, заметили организаторы.

В 2020 году участники голосования всероссийского конкурса «Доброволец России» – предшественника премии – и их земляки посвящали этому бесчисленное количество постов, комментариев, «сторис», видео и прямых эфиров.

В этом году проголосовать за конкурсные проекты стало еще удобнее. Организаторы обновили платформу ДОБРО.РФ, где проходит голосование.

Например, стала доступна авторизация и регистрация с помощью «Госуслуг», VK connect и ещё более девяти способов авторизации, включая авторизацию по e-mail. Оставить свой голос за понравившийся проект можно на сайте здесь.

Процесс проверяет на честность специальный веб-бот. Он сообщает о резких изменениях в статистике голосования, а также отслеживает попытки купить голоса на многих сайтах. При выявлении попытки финалист снимается с участия.

Полученные претендентом голоса будут суммироваться с оценкой финального жюри и влиять на финальный результат.

Жюри финала – представители крупнейших компаний, НКО и медиахолдингов, таких как Mail. Ru Group, Яндекс, Газпром – Медиа Холдинг, Росатом, РЖД и многие другие.

В финальную часть международной премии «Мы вместе» вышли 300 соискателей со всех регионов страны. Всего на премию было подано более 25 тысяч заявок. Самым популярным треком стал «Волонтёры и НКО», на который было подано 19,7 тысячи заявок, проектов. В направлении «Бизнес» было подано 2,6 тысячи и в треке «Медиа» – около 3 тысяч Социальные инициативы затрагивают все сферы деятельности: культуру и искусство, развитие страны, экологию, здравоохранение, благоустройство, спорт и прочие.

В числе финалистов – НКО, коммерческие компании, волонтеры, журналисты и блогеры от 14 лет. Представленные на премию проекты разнятся не только платформами и регионами, но и темами, целями, а также производственным подходом. Над некоторыми трудится лишь один человек, а над какими-то – целый штат.

Участники трека «Волонтёры и НКО» предлагают множество форматов реализации инициатив: акции, лекции, курсы, выставки, игры, фестивали, картотеки, буккроссинг, спортклубы и даже глэмпинг и охватывают десятки направлений жизнедеятельности россиян. В том числе – развитие событийного туризма, борьбу с вирусами, дань памяти выдающимся личностям, обучение школьников бытовым знаниям, мотивацию подростков, благоустройство придомовых территорий, уборку города, ремонт памятников, киберспорт, помощь пожилым людям и помощь животным.

Один из треков премии – «Медиа», в котором представили свои материалы социальные авторы старше 14 лет, в том числе журналисты и блогеры. В нём принимают участие авторы социального контента. Участники представили материалы и блоги, посвященные помощи ветеранам, людям с ОВЗ, детям, сохранению исторической памяти, развитию искусства, культуры, спорта.

Трек «Бизнес» представляют предприниматели, компании малого и среднего бизнеса, а также федеральные компании с программами по корпоративной социальной ответственности, устойчивому развитию и корпоративному волонтёрству. Проекты, заявленные на этот трек, затрагивают такие темы, как история городов, борьба с коррупцией, новые источники энергии, творческое развитие детей, консультативная помощь семьям, путешествия для пожилых. Самой популярной номинацией трека стала «Помощь людям». Крупный бизнес, представленный федеральными компаниями, в активе которых более 15 региональных офисов, отметил особым вниманием номинации «Здоровье нации» и «Страна возможностей».

Победителей премии объявят на международном форуме гражданского участия, который пройдет в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 2 по 5 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

Псковичи могут бесплатно чипировать питомцев в приюте «Лесопилка»
13 октября 2021

5,7 млн рублей поступило в бюджет Псковской области в результате легализации «теневой» зарплаты
13 октября 2021

В России предлагают ввести проверки для школьников на курение

13 октября 2021

Студент ПсковГУ разрабатывает летающий автомобиль
13 октября 2021

И.о. директора «Псковпассажиравтотранса» назначен Юрий Михайлов
13 октября 2021

7,6 км приграничной дороги ввели в эксплуатацию после ремонта в Невельском районе
13 октября 2021

Четыре случая возгорания произошло за сутки в Псковской области

13 октября 2021

В этом году ноябрьские выходные продлятся четыре дня

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...