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Общество

За выписанные врачом лекарства можно вернуть налоговый вычет

Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год, рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Необходимо до конца года, когда были куплены лекарственные препараты, подать в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, а также чеки, рецепт врача и справку о составе семьи в том случае, если пришлось оплачивать лекарства родственников.

Через 30 дней после подачи заявления налоговая служба выдаст уведомление для передачи работодателю, чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, отмечает юрист.

Если вы не успели оформить по каким-то причинам вычет в тот же год, вернуть деньги можно также и в течение трех лет после. Для этого нужно подать в налоговую службу заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы.

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