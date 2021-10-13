Что делать с некорректной информацией в налоговых уведомлениях, рассказали псковичам

09:54, 13 октября 2021, ПАИ

Жителям Псковской области рассказали, что делать с некорректной информацией в налоговых уведомлениях.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФНС России, не позднее 1 декабря 2021 года, граждане, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства обязаны уплатить исчисленный имущественный налог.

Уведомление поступят физическим лицам не позднее 30 дней до наступления предельного срока платежа (при необходимости, за три года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления).

Однако в том случае, если (по мнению налогоплательщика) в документе содержится неактуальная (некорректная) информация об имуществе или его владельце (в том числе о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), гражданину необходимо любым удобным способом обратиться в налоговый орган для её проверки и актуализации:

для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» – через личный кабинет; для иных лиц: посредством личного обращения в любой налоговый орган либо путём направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Напомним, сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце налоговикам поступают из различных регистрирующих органов.

Поэтому потребуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления, обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы.

При наличии оснований для перерасчета налога и формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней) обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней, сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит гражданину ответ на обращение (разместит его в «Личном кабинете налогоплательщика»).

Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 (800) 222-22-22, а также по телефонам горячей линии УФНС России по Псковской области: 8 (8112) 69-92-73 и 8 (8112) 69-93-42.