5,7 млн рублей поступило в бюджет Псковской области в результате легализации «теневой» зарплаты

10:14, 13 октября 2021, ПАИ

За девять месяцев 2021 года в результате вывода заработной платы из тени и легализации неформальной занятости в бюджет Псковской области дополнительно поступило 5,7 миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Кроме того, 3,7 миллиона страховых взносов и 2 миллиона рублей налога на доходы физических лиц поступило в бюджет области. Более 50 работодателей повысили заработную плату, выплачиваемую в рамках трудовых отношений, а 11 работодателей заключили трудовые договора.

Сотрудники Межрайонной ИФНС России по Псковской области проводят работу по легализации заработной платы и неоформленных трудовых отношений совместно с администрациями городов и районов и представителями внутренних дел.