Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

На 14 млрд рублей пополнили бюджет региона налогоплательщики Псковской области

С января по сентябрь 2021 года налогоплательщики Псковской области пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 14 миллиардов рублей, из которых 3 миллиарда – доходы местных бюджетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

За прошедшие девять месяцев налоговые органы региона мобилизовали в консолидированный бюджет РФ 18 миллиардов рублей налогов и сборов. Доходы федерального бюджета составили 4 миллиарда рублей.

Доходы консолидированного бюджета Псковской области за девять месяцев на 53,5 % (7,6 миллиарда рублей) сформировались за счёт поступления налога на доходы физических лиц. 22,2 % (3,2 миллиарда рублей) составил налог на прибыль организаций, 12,1 % (1,7 миллиарда рублей) – налоги со специальными налоговыми режимами, 11,6 % (1,6 миллиарда рублей) – имущественные налоги.

Кроме того, с начала 2021 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 12,3 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что почти на 1 миллиард рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В УФНС отметили, что по итогам девяти месяцев 2021 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

5,7 млн рублей поступило в бюджет Псковской области в результате легализации «теневой» зарплаты
13 октября 2021

На 14 млрд рублей пополнили бюджет региона налогоплательщики Псковской области
12 октября 2021

Около 41,5 трлн рублей направят на соцподдержку россиян в ближайшие три года
11 октября 2021

Центробанк выпускает новую сторублёвую купюру
11 октября 2021

В России нашли способ снизить цены на электроэнергию
10 октября 2021

Эксперт рассказал о проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года
06 октября 2021

Антимонопольная служба отказала Avito в покупке ЦИАН
06 октября 2021

Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...