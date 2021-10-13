На 14 млрд рублей пополнили бюджет региона налогоплательщики Псковской области

10:08, 13 октября 2021, ПАИ

С января по сентябрь 2021 года налогоплательщики Псковской области пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 14 миллиардов рублей, из которых 3 миллиарда – доходы местных бюджетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

За прошедшие девять месяцев налоговые органы региона мобилизовали в консолидированный бюджет РФ 18 миллиардов рублей налогов и сборов. Доходы федерального бюджета составили 4 миллиарда рублей.

Доходы консолидированного бюджета Псковской области за девять месяцев на 53,5 % (7,6 миллиарда рублей) сформировались за счёт поступления налога на доходы физических лиц. 22,2 % (3,2 миллиарда рублей) составил налог на прибыль организаций, 12,1 % (1,7 миллиарда рублей) – налоги со специальными налоговыми режимами, 11,6 % (1,6 миллиарда рублей) – имущественные налоги.

Кроме того, с начала 2021 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 12,3 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что почти на 1 миллиард рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В УФНС отметили, что по итогам девяти месяцев 2021 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, налогов и сборов в бюджеты всех уровней.