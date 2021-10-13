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Общество

Более 239 млн человек заразились COVID-19 в мире

По состоянию на утро 13 октября в мире зарегистрировано 239 513 242 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 4 882 224 человека. Количество выздоровевших – 216 870 443.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 45 431 167. В этой стране от коронавируса умерло 737 589 человек, выздоровело – 34 997 968.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 7 832 964 человека, 6 894 285 пациентов выздоровело, 218 345 – умерло.

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