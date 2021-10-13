Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Псковской области

11:31, 13 октября 2021, ПАИ

На неделе с 4 по 10 октября в Псковской области зарегистрировано 4947 случаев ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 14,11%, она выше недельного порогового уровня по населению в целом на 30,99 %.

Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе от 0 до 2 лет на 17,41%; от 15 лет и старше – на 78,7%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 16,97%, выявлено 2598 случаев. Эпидпорог в городе превышен на 8,9%, в том числе среди детей до двух лет – на 6,03%; в категории от 15 лет и старше – на 65,72%.

За неделю госпитализированы 53 человека, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 14,5 % (на 9 человек).