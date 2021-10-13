РИА Новости готовит материал про Псковскую область

14:07, 13 октября 2021, ПАИ

С 11 по 19 октября в Псковской области работает медиагруппа Международного информационного агентства «Россия сегодня» (РИА Новости). Об этом сообщили в группе Туристского информационного центра Псковской области.

Как сообщили сотрудники центра, целью медиаэкспедиции является создание контента для проекта о внутреннем туризме #ОткрываяРоссию.

В рамках этого фотопроекта медиагруппа агентства посетит значимые туристические места Псковской области, создавая фоторепортаж и собирая необходимую информацию о главных достопримечательностях региона.

12 октября в офисе туристского центра прошла встреча с редактором службы визуальных проектов Екатериной Волковой. Сотрудники центра составили маршрут по объектам, обязательным к посещению.

Уточняется, что статья о Псковской области выйдет на портале РИА Новости. Трансляция фоторепортажа пройдет в Москве, на Садовом кольце и на информационных рекламных экранах.