РИА Новости готовит материал про Псковскую область
С 11 по 19 октября в Псковской области работает медиагруппа Международного информационного агентства «Россия сегодня» (РИА Новости). Об этом сообщили в группе Туристского информационного центра Псковской области.
Как сообщили сотрудники центра, целью медиаэкспедиции является создание контента для проекта о внутреннем туризме #ОткрываяРоссию.
В рамках этого фотопроекта медиагруппа агентства посетит значимые туристические места Псковской области, создавая фоторепортаж и собирая необходимую информацию о главных достопримечательностях региона.
12 октября в офисе туристского центра прошла встреча с редактором службы визуальных проектов Екатериной Волковой. Сотрудники центра составили маршрут по объектам, обязательным к посещению.
Уточняется, что статья о Псковской области выйдет на портале РИА Новости. Трансляция фоторепортажа пройдет в Москве, на Садовом кольце и на информационных рекламных экранах.
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