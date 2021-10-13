Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, сообщает ТАСС.
Отмечается, что «Спутник V» будет проходить испытания на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. В исследованиях примут участие 500 добровольцев.
Исследования должны завершиться 31 декабря 2023 года.
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