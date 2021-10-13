Онколог: Потребление мяса птицы может вызвать рак
Потребление мяса птицы может вызвать развитие онкологических заболеваний, рассказал онколог-химиотерапевт Андрей Базылев. Об этом пишет газета «Известия».
В исследовании, которое провели ученые из Оксфордского университета, участвовало более 500 тыс. человек. Ученые хотели выяснить, может ли употребление в пищу мяса курицы и индейки быть причиной развития рака. В результате у 23 тыс. британцев были выявлены разные онкологические заболевания, сообщил Базылев Пятому каналу.
Подобные заболевания вызваны антибиотиками и другими веществами, которые используются при производстве птицеводческой продукции. Такие препараты нужны, чтобы птица быстрее набирала массу. Также это обеспечивает долгий срок хранения мясной продукции, пояснил медик.
«Каких-то других данных нет, но ученые выяснили, что при употреблении более 30 граммов белого мяса есть какие-то риски развития рака», — добавил Базылев.
Потребителям нужно покупать продукцию, при производстве которые не использованы химические вещества, резюмировал специалист.
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