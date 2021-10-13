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Общество

Недостающие документы необходимо предоставить псковичам, подавшим заявку на догазификацию

Недостающие документы необходимо предоставить жителям Псковской области, подавшим заявку на догазификацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Газпром межрегионгаз Псков».

В связи с принятием нормативного правового акта – постановления Правительства России от 13 сентября 2021 года № 1547, устанавливающего новые правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения гражданам, подавшим заявку на догазификацию, необходимо представить недостающие документы для заключения договора на технологическое присоединение, а именно ИНН и СНИЛС в абонентский отдел ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу: Псков, Рижский проспект, 20, а также в его подразделения на территориях муниципальных районов.

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