Артиллерийские снаряды найдены в Себежском районе
Два артиллерийских снаряда обнаружили в деревне Шалаи Себежского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».
Спасатели, прибывшие на место обнаружения, идентифицировали снаряды времён Великой Отечественной войны: один снаряд калибра 76 миллиметров и один калибра 105 миллиметров.
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