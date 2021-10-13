Искусствовед рассказала историю о пропаже медного голубя с композиции «Щит и меч» в Псковском кремле

20:48, 13 октября 2021, ПАИ

Председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), искусствовед Ирина Голубева рассказала корреспонденту «АиФ – Псков» историю о пропаже медного голубя с декоративной композиции «Щит и меч» в Псковском кремле.

«Псковичи звонили и говорили, что там пропал голубь – птичка на мече. По одной версии её украли любопытные, по другой – она упала сама. И были добровольцы, которые предлагали восстановить», – рассказала Ирина Голубева.

Председатель реготделения ВООПИиК писала в разные инстанции, чтобы узнать по поводу пропажи. Оказалось, что собственника у этой композиции нет и её можно спокойно снять.

«Недавно на эту тему говорила с музейными сотрудниками, они сказали, что её берегут. А как? Крепостная стена на музейной охране. И у нее есть предмет охраны – элементы, которые при любых работах должны сохраняться. А эта композиция в предмет охраны не вписана, то есть юридически её нет. Тут должен быть в документах порядок», – отметила Ирина Голубева и подчеркнула, что «в данном случае надо внести дополнения в предмет охраны».

Отметим, что композицию Всеволода Смирнова «Щит и меч» установили в 1972 году на Персях (южной стене Крома) в честь победы Александра Невского в Ледовом побоище. Сейчас композиция состоит из прапора с изображением герба и плана Пскова, щитов с эмблемами трёх городов, участвовавших в разгроме немецких рыцарей, меча, висящего острием вниз, и старинных колоколов. Однако до 2008 года на рукоятке меча сидел медный голубь, как символ мира, символ победы дружины князя Александра Невского в Ледовом побоище.

О том, какие материальные свидетельства советской эпохи ещё остались в Пскове и что из этого наследия стоит спасать, читайте на сайте «АиФ – Псков».