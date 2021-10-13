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Общество

Александр Котов поднялся на пять строчек в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ

В медиарейтинге глав заксобраний субъектов России за сентябрь 2021 года председатель Псковского областного Собрания Александр Котов улучшил позиции, сообщили составители рейтинга в компании «Медиалогия».

Медиаиндекс Александра Котова составил 4 343,0. Он занял 11-е место, поднявшись на пять строчек в рейтинге.

Лидером медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Второе место занял депутат Московской областной Думы Игорь Брынцалов, на третьем месте расположился председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Рейтинг построен на основе упоминаемости глав заксобраний в СМИ из базы системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи различных источников. Медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого прессой вокруг персоны.

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