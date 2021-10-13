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Общество

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в статью УК о повторных побоях

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в статью о повторных побоях Уголовного кодекса РФ для защиты жертв домашнего насилия. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

В кабмине пояснили, что в настоящее время ответственность за побои разделена в зависимости от их совершения впервые или повторно.

В связи с этим статью 116.1 УК предлагается дополнить второй частью, которая предусматривает ответственность за нанесение побоев или совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия.

Предлагаемые санкции предусматривают обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до полугода.

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