Ввоз более 1 млн тонн продукции проконтролировал Россельхознадзор в Псковской области

14:58, 13 октября 2021, ПАИ

В третьем квартале 2021 года инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 273 тыс. тонн продукции животного происхождения, а также более 784 тыс. тонн и 510,7 млн штук продукции растительного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше всего через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было ввезено рыбной продукции – 92,7 тыс. тонн, кормов – 49,7 тыс. тонн, мясной продукции – 48,4 тыс. тонн, свежих фруктов – 480,8 тыс. тонн. Через пункты пропуска в Псковской области в наибольшем объёме импортировались корма – 38 тыс. тонн, продукты переработки зерна – 98,4 тыс. тонн, срезы цветов и декоративной зелени – 364,8 млн штук.

Всего с начала года через подконтрольную Управлению Россельхознадзора территорию было ввезено 729,6 тыс. тонн импортной животноводческой продукции, 2,7 млн тонн и более 1 млрд штук продукции растительного происхождения.