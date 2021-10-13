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Общество

Клиенты Tele2 смогут пользоваться подпиской «Яндекс Плюс» два месяца бесплатно

14 октября Tele2 запускает услугу «Яндекс Плюс» для своих клиентов. Для новых пользователей первые 60 дней сервис бесплатен. Подписчики «Яндекс Плюс» получат доступ к миллионам треков и подкастов, фильмам и сериалам, а также кешбэк баллами.

Запуская партнерскую опцию, Tele2 поддерживает интересы своих абонентов и развивает экосистему полезных продуктов компании. С услугой «Яндекс Плюс» клиенты Tele2 получат единую подписку на все сервисы Яндекса. Они смогут смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, без ограничений слушать музыку и подкасты в умных плейлистах, которые формируются на основе музыкальных предпочтений пользователя.

Также подписчики сервиса будут получать кешбэк баллами и тратить его в сервисах Яндекса: на поездки на такси, заказ билетов, покупки на Яндекс.Маркете, заказ еды в кафе и ресторанах, заправку топливом. Любители кино могут приобретать за баллы новинки проката и смотреть их на любых устройствах. Помимо этого, клиенты сервиса примут участие в специальных акциях, закрытых распродажах и других эксклюзивных мероприятиях.

При первом подключении услуги «Яндекс Плюс» клиенты Tele2 получат бесплатный доступ к сервису в течение 60 дней. По окончании этого периода плата за пользование сервисом составит 199 рублей в месяц. Услуга доступна на всех тарифных планах.

Чтобы воспользоваться предложением, клиентам оператора необходимо подключить услугу для доступа к сервису «Яндекс Плюс» в мобильном приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете. Абоненту придет SMS со специальной ссылкой. Далее следует активировать подписку через номер телефона Tele2, на который подключена услуга. Подробнее о сервисе – на сайте tele2.ru

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