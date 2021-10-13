Врачи назвали симптомы, при которых россиянам необходимо провериться на COVID-19

15:45, 13 октября 2021, ПАИ

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал симптомы, при которых россиянам необходимо провериться на коронавирус, сообщает «Газета.ру».

По словам специалиста, слабость, затруднённое дыхание, повышенная температура – всё это является потенциальными признаками коронавируса.

«Лихорадка, небольшая температура – уже повод обратиться к участковому врачу за консультацией или на горячую линию по COVID-19. Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также при тяжёлой интоксикации и слабости», – отметил врач.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков уточнил, что кашель, боль в горле и насморк тоже могут быть признаками COVID-19.

«Если есть ломота в теле, значит, уже есть обострение течения коронавируса», – подчеркнул Павел Волчков.