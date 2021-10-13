Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Минэнерго заявили о готовности России к холодной зиме

Россия готова к прохождению холодной зимы. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя», пишет газета «Известия».

По его словам, подготовка к зиме строится на наблюдениях за многолетними значениями. И если смотреть средние многолетние значения, то предстоящая зима должна быть такой же, как и в прошлом году.

«Но разумеется, мы готовимся к наиболее экстремальным. Планируем ли мы, что будет сильно холодно? Нет, не планируем. Экстремальных температур не ожидаем – рябина не покраснела», – сказал Евгений Грабчак.

Вместе с этим он добавил, что в России накоплено достаточно резервных видов топлива.

«Кроме того, мы провели сверку с «Газпромом» буквально на прошлой неделе по газу, накопленному в ПХГ. И тех запасов хватит для того, чтобы пройти те максимумы, которые до этого фиксировались. Если будет аномалия, у нас всего достаточно», – подчеркнул замглавы Минэнерго.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

Основатель сервиса зоотакси в Псковской области рассказала про свой проект

13 октября 2021

140 тысяч рублей получили аспиранты ПсковГУ за лучшие научные работы
13 октября 2021

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области покинет свой пост
13 октября 2021

Елена Бибикова провела тематическую сессию в рамках Третьего Евразийского женского форума

13 октября 2021

Стрелявшего у московской школы человека задержали сотрудники правоохранительных органов
13 октября 2021

ФОТОФАКТ: В пыталовском посёлке Белорусский началась прокладка газопровода
13 октября 2021

В Минэнерго заявили о готовности России к холодной зиме
13 октября 2021

Экспертный совет «Моглино» согласовал корректировку бизнес-плана завода «Титан-Полимер»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...