В Минэнерго заявили о готовности России к холодной зиме

16:28, 13 октября 2021, ПАИ

Россия готова к прохождению холодной зимы. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя», пишет газета «Известия».

По его словам, подготовка к зиме строится на наблюдениях за многолетними значениями. И если смотреть средние многолетние значения, то предстоящая зима должна быть такой же, как и в прошлом году.

«Но разумеется, мы готовимся к наиболее экстремальным. Планируем ли мы, что будет сильно холодно? Нет, не планируем. Экстремальных температур не ожидаем – рябина не покраснела», – сказал Евгений Грабчак.

Вместе с этим он добавил, что в России накоплено достаточно резервных видов топлива.

«Кроме того, мы провели сверку с «Газпромом» буквально на прошлой неделе по газу, накопленному в ПХГ. И тех запасов хватит для того, чтобы пройти те максимумы, которые до этого фиксировались. Если будет аномалия, у нас всего достаточно», – подчеркнул замглавы Минэнерго.